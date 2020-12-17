DSP Genel Başkanı Aksakal, BBP Genel Başkanı Destici'yi ziyaret etti

ANKARA (AA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi makamında ziyaret etti.

Destici, ziyarette yaptığı açıklamada, Aksakal ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Hükümetin ekonomi ve hukuk alanındaki reform açıklamalarını önemsediklerini ifade eden Destici, "Bunun yanı sıra özellikle Seçim Kanunu, Siyasi Partiler Yasası yani demokrasimizle ilgili birtakım çalışmalar zaten başlamıştı. Biz de bunlarla ilgili düşüncelerimizi ve fikirlerimizi hem kamuoyu ile paylaştık hem de Cumhur İttifakı içerisinde hazırladığımız bu çalışmaları sunduk." dedi.

Destici, ekonomi ve hukuk alanındaki reform paketinin yeni yılın ilk günlerinde TBMM gündemine gelmesini öngördüklerini aktardı.

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına ilişkin Destici, "İnşallah, Türkiye'nin bu kararlılığı karşısında ben Amerika'nın bu ambargoları uzun vadede uygulayabileceğini düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye gerçek milliyetçi duruşunu göstermek zorundadır"

Aksakal ise ekonomi ve hukuk alanında iktidarın yapmayı hedeflediği reformlarla ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere ziyareti gerçekleştirdiklerini aktardı.

DSP olarak hazırladıkları ve söz konusu reformlara ilişkin önerilerin yer aldığı kitabı Destici'ye takdim eden Aksakal, "ekonomide çokça üretim, hakça paylaşım" ilkesinin uygulanması, adaletin gerçek anlamda çalıştırılması, hakim yardımcılığı müessesi oluşturulması, Hakimler ve Savcılar Kurulunun ikiye ayrılması, Yargıtay üyeliği seçimlerinde yaş sınırı aranması gibi önerilerini paylaştı.

Aksakal, ABD'nin yaptırım kararına ilişkin, "Türkiye dün olduğu gibi bugün de gerçek milliyetçi duruşunu göstermek zorundadır. Bülent Ecevit 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda, haşhaş yasağının kaldırılmasında ve Irak'ın işgaline karşı kararlığını göstermişti. Şimdi aynı kararlılığı bugünkü iktidardan beklemek hakkımızdır." diye konuştu.

Ziyarette ayrıca, Aksakal'ın idam cezasının Türkiye'nin gündeminde olmaması yönündeki sözleri üzerine Destici de idam cezasının geri getirilmesini isteyen BBP'nin bu konudaki gerekçelerini anlattı.



























