0553 313 94 23

DSP Genel Başkan adayı olacak mı? Sarıgül açıkladı

DSP Şişli Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül, 'İleride genel başkan adayı olacak' iddialarına yanıt verdi.

07 Mart 2019 Perşembe 02:06
DSP Genel Başkan adayı olacak mı? Sarıgül açıkladı

CNN Türk ekranlarında Buket Aydın'ın programına konuk olan DSP Şişli Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül önemli açıklamalarda bulundu.

Sarıgül, 'Yakın zamanda DSP Genel Başkanlığı'na aday olacak' iddilarını kabul etmeyerek söz konusu olayı DSP'ye sevgisizlik olarak göreceğini söyledi.

İşte Sarıgül'ün o açıklamaları:

Ben DSP’nin kurumsal kimliğine bunu sevgisizlik olarak görürüm. Ancak soruyu soran arkadaşlara da şunu ifade etmek isterim. DSP’nin Genel Başkanı Sayın Önder Aksakal’dır ve kendisiyle tam bir anlaşma ve iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Benim görevim DSP Genel Başkanlığı değil. Benim görevim Şişlili yurttaşlarımı mutlu etmek. Benim görevim, Şişli’nin katma değerini daha da yükseltmek. Benim görevim, Şişli’nin ışığını yakmak. Benim görevim, Şişli’de tüm okullarda hiçbir veliye bir kuruş ödeme yaptırmadan çocuklarını güzel bir şekilde okutmasını sağlamak. Benim görevim, Şişli bölgesindeki 2893 tane öğretmen arkadaşıma görev yaptıkları okullarda tüm imkânları sağlamak. Benim görevim, Şişli’deki emeklilerimize Emekliler Lokali açmak. Benim görevim, Şişli’deki çocuklarımıza aylığı 200-250 TL olan kreşler açmak. Genel siyaset şu anda benim işim değil. Benim konum yerel seçimlerde Şişli’yi daha güçlü hale getirmek ve Şişli’deki bütün yurttaşlarımızın gönlünde sevgi üzerine dünyalar kurmak. Bunu da çalışma arkadaşlarımla birlikte başaracağıma inanıyorum. DSP benim yıllardan beri birlikte olduğum partim. İki dönem DSP’nin onurla ve gururla Belediye Başkanlığı’nı yaptım. Şişlililerin gözü aydın. Ak güvercinden Şişli’ye çok güzel haberler var.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 02:06
  1. Aydın
  2. DSP
  3. Mustafa Sarıgül

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    DSP Genel Başkan adayı olacak mı? Sarıgül açıkladı
    1. DSP Genel Başkan adayı olacak mı?..
    2. Manchester United, Paris’te zoru..
    3. Canan Karatay'ın pastası olay oldu!..
    4. Manchester tarih yazdı! Yok böyle bir..
    5. Bakan Soylu: Sırtını PKK'ya yaslayan..
    6. Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası
    7. Irak'ta Haşdi Şabi Türkmen gücüne..
    8. AK Parti Genel Başkanvekili Numan..
    9. TBMM Başkanı Şentop, ilk yurtdışı..
    10. ABD’den yeni 'Venezuela' hamlesi: Bu..
    11. "ABD'nin bombaları insani..
    12. KDC'deki Schengen Evi yeniden açıldı
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında..
    15. Prizren'de el sanatları sergisi açıldı
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında..
    18. ABD'li senatör, askerliği sırasında..
    19. Ortalık savaş alanına döndü! 200 polis..
    20. Kariyer Okulunun ilk kariyer danışmanı..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu kadın..
    22. Budapeşte'de kitap tanıtımı ve film..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    24. Lucescu: Türkiye'de kimsede o cesaret..
    25. Türk Bilim Heyeti Antarktika’dan yurda..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında..
    27. Rusya'dan ABD'ye 'nükleer füze'..
    28. Karabük’te Türk Dünyası Müzik..
    29. "Suriye'deki kadın mahkumlar derhal..
    30. Türk ekibi, Antarktika Bilim..
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Ve yayınlandı! 5 büyükşehir için son anket sonuçları açıklandı
    Ve yayınlandı! 5 büyükşehir için son anket sonuçları açıklandı
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları