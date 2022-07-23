DSÖ'den 'pandemi' oyunu! Ghebreyesus'tan skandal 'dikta' itirafı! Ülkelerin kaderi bunun iki dudağı arasında mı?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği hastalığını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etti.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre'deki genel merkezde 21 Temmuz'da düzenlenen Acil Durum Komitesi toplantısına ilişkin bilgileri basın mensuplarına açıkladı.

Aylardır gündemde sadece 5 ölüm vakası var

Ghebreyesus, DSÖ'nün şimdiye kadar 75 ülkeden 16 binin üzerinde maymun çiçeği vakasını doğruladığını belirterek, virüs nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Komiteden pandemiye hayır çıktı

Acil Durum Komitesi toplantısında virüsün risk durumuna ilişkin bütün görüşleri dinlediğini kaydeden Ghebreyesus, "Komite, maymun çiçeği salgınının Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu teşkil ettiğine dair fikir birliğine varamadı" ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, Komite üyelerinden 6'sının maymun çiçeğinin PHEIC ilan edilmesi yönünde oy kullandığını, 9 üyenin ise olumsuz oy kullandığı bilgisini paylaştı.

Komitede hayır çıkmasına rağmen 'pandemi'yi dikte edecek

Ghebreyesus ayrıca, virüsün dünyada makul seviyede yayılmasına rağmen Avrupa'da çok daha hızlı yayıldığını da vurgulayarak, "Bu sebeplerden ötürü maymun çiçeği virüsünün Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu teşkil ettiği kararına vardım." dedi.

DSÖ, maymun çiçeği virüsünün PHEIC ilan edilmesini ele almak üzere ilk olarak 23 Haziran'da toplanmıştı.

Görülen vakalar aşıların yan etkisi mi?

Aşıların yan etkisi olduğu iddia edilen vakaların maymun çiçeği hastalığına dayandırıldığı da iddialar arasında.

DSÖ'nün 20 Temmuz'da yaptığı son açıklamaya göre şu ana kadar virüs nedeniyle 5 can kaybı yaşandı.

Toplam vaka sayısı ise 15 bin 600 oldu.