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Sağlık DSÖ'den kritik açıklama: Daha ölümcül olacak
Sağlık

DSÖ'den kritik açıklama: Daha ölümcül olacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 2021 yılının 2020’e göre salgın açısından “Çok daha ölümcül” geçeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 16:36:00 -
DSÖ'den kritik açıklama: Daha ölümcül olacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs hastalığı nedeniyle 2021 senesinin "Çok daha ölümcül" geçeceğini söyledi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus cuma günü yaptığı açıklamada, “Bu salgının ikinci yılının ilkinden çok daha ölümcül olacağına inanıyoruz” dedi. DSÖ’nün en güncel verilerine göre dünya genelinde 3 milyon 339 binden fazla insan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ghebreyesus, Hindistan'da yaşanan salgının ikinci dalgasının "ciddi derecede endişe verici” olduğunu belirterek, Hindistan'ın birçok eyaletinde "tedirgin edici derecede yeni vaka, hastaneye yatma ve ölüm” kaydedildiğini belirtti. Ghebreyesus, DSÖ olarak Hindistan'a oksijen tüpü, sahra hastaneleri için çadır, maske ve tıbbi araç gereç gönderdiklerini söyledi.

DSÖ verilerine göre Hindistan'da bugüne kadar koronavirüse yakalanan insan sayısı 24 milyonu aşarken, en az 262 bin kişi de hayatını bu hastalıktan kaybetti. Cuma günkü verilere göre, son 24 saat içinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4 binden fazla olarak açıklandı. Hindistan'da ölüm sayıları son 3 gündür üst üste 4 binin üzerinde seyrediyor.

Acil durumun sadece Hindistan için geçerli olmadığını da söyleyen Ghebreyesus, aralarında Nepal, Sri Lanka, Vietnam, Kamboçya, Tayland ve Mısır'ın olduğu ülkelerin de yüksek vaka ve hastaneye yatma sayılarıyla mücadele ettiğini söyledi. Ghebreyesus ayrıca kıta Amerikasında da vakaların yüksek olduğunu söyledi ve geçen hafta içerisinde koronavirüs kaynaklı ölümlerin yüzde 40'ının Kuzey, Orta ve Güney Amerika'da kaydedildiğini bildirdi.

'Bağışlayın' çağrısı

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus ayrıca çocuklara aşı yapmayı planlayan ülkelere bir çağrıda bulunarak, çocuklara yapılacak aşıları COVAX programı kapsamında bağışlamalarını istedi. Ghebreyesus online olarak düzenlenen toplantıda, “Bazı ülkelerin çocuklarını ve ergenlerini neden aşılamak istediklerini anlıyorum ancak şu anda bunu yeniden düşünmelerini ve onun yerine aşıları COVAX’e bağışlamalarını istiyorum” ifadelerini kullandı.

DSÖ, diğer ülkelerin de Fransa ve İsveç’i bu konuda örnek almalarını talep ediyor. Fransa ve İsveç, öncelikli nüfusunu aşıladıktan sonra COVAX programına aşı bağışında bulunmuştu. Son haftalarda ergen yaştakilerin de aşılanması konusunda izin çıkan ülkeler arasında ABD ve Kanada bulunuyor.

DSÖ ve Aşı ve Bağışıklık Küresel İttifakı'nın (Gavi) ortak girişimi olan COVAX programı, bütün ülkelerin adil bir şekilde koronavirüs aşısına erişimini garanti altına almayı amaçlıyor. Şu ana kadar ihtiyacı olan ülkelere 60 milyon doz koronavirüs aşısı eriştiren COVAX programı, Hindistan’da yaşanan yeni dalga nedeniyle ülkenin AstraZeneca aşılarının ihracatına izin vermemesi sebebi ile özellikle yoksul ülkelerde yaşanan aşı ihtiyacını karşılamak konusunda güçlük yaşıyor.

DSÖ verilerine göre şu ana kadar dünya genelinde 1 milyar 26 milyon doz aşı yapıldı.

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