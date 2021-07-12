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Sağlık DSÖ'den korkutan varyant açıklaması: Kısa süre içerisinde baskın olacak
Sağlık

DSÖ'den korkutan varyant açıklaması: Kısa süre içerisinde baskın olacak

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Hindistan'da ortaya çıkan delta varyantının 104 ülkede görüldüğünü ve dünya genelinde baskın olarak görülmesinin beklendiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 21:31:00 -
DSÖ'den korkutan varyant açıklaması: Kısa süre içerisinde baskın olacak

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus delta varyantının 104'ten fazla ülkede görüldüğünü duyurdu.

Kısa süre içerisinde baskın olacak

Delta varyantının kısa süre içinde dünya genelinde baskın olarak görülmesini beklediklerini açıkladı.

Genel Direktör Ghebreyesus, çoğunluğu aşı olmuş toplumlarda delta varyantı ile enfekte olanların görüldüğünü ancak çoğunun hafif belirtiler gösterdiğini ifade etti.

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