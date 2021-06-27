DSÖ'den korkutan uyarı geldi: Sakın çıkarmayın!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), çok daha hızlı yayılan Delta varyantı nedeniyle yeni bir uyarıda bulundu.

DSÖ yetkilisi Mariangela Simao, Delta varyantının yayılmasını önlemek için sadece aşıların yeterli olmayacağını vurgulayarak, iki doz aşı yaptırmış kişilerin bile maske takmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Aşı olsanız bile çıkartmayın

Duvar'ın aktardığına göre Cenevre'de basın toplantısı düzenleyen Simao, "İnsanlar sadece iki doz aşı oldular diye güvende hissetmemeliler. Hâlâ kendilerini korumaları gerekiyor" dedi. Simao, "Tek başına aşı toplum içinde bulaşı durdurmayacaktır. İnsanların sürekli maske takmaya, iyi havalandırılmış yerlerde bulunmaya, el hijyenine dikkat etmeye, fiziksel mesafeye uymaya ve kalabalıklardan kaçınmaya devam etmesi gerekiyor" diye konuştu.

DSÖ Genel Sekreteri'nin üst düzey danışmanı sıfatıyla aynı basın toplantısında söz alan Bruce Aylward, "Evet bazı önlemleri hafifletebilirsiniz ve bu açıdan farklı ülkelerde farklı tavsiyeler var. Fakat hâlâ dikkatli olunması gerekiyor. Gördüğümüz üzere, yeni varyantlar ortaya çıkıyor" dedi.