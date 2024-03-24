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Gündem DSÖ'den İsrail'in skandal kararına tepki
Gündem

DSÖ'den İsrail'in skandal kararına tepki

Yeniakit Publisher
2024-03-24 23:22:00 - 2024-03-24 23:26:31
DSÖ'den İsrail'in skandal kararına tepki

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail’in Gazze’nin kuzeyine gıda konvoylarının girişini artık onaylamamasına tepki göstererek, “UNRWA'nın gıda dağıtımını engellemek, açlık çeken insanların hayatta kalmasını engellemektir” dedi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail’in Gazze’nin kuzeyine gıda konvoylarının girişini artık onaylamamasına tepki gösterdi.

Ghebreyesus, “UNRWA'nın gıda dağıtımını engellemek, aslında açlık çeken insanların hayatta kalmasını engellemektir. Bu karardan acilen geri dönülmelidir. Açlık seviyesi ciddi boyutlardadır. Gıda ulaştırılmasına yönelik tüm çabalara yalnızca izin verilmemeli, aynı zamanda gıda teslimatları derhal hızlandırılmalıdır” dedi.

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