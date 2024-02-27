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Dünya DSÖ'den İsrail'e çağrı! 'Derhal serbest bırakın'
Dünya

DSÖ'den İsrail'e çağrı! 'Derhal serbest bırakın'

Yeniakit Publisher
2024-02-27 22:48:00 - 2024-02-27 23:15:53
DSÖ'den İsrail'e çağrı! 'Derhal serbest bırakın'

Gazze Şeridi’ndeki El Amal Hastanesi’nin 22 Ocak'tan 22 Şubat'a kadar 40 saldırıya maruz kaldığı açıklandı.

Açıklama Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'tan geldi.

Ghebreyesus, "DSÖ, BM ve Filistin Kızılayı hafta sonu Gazze'nin Han Yunus kentinde kuşatma altındaki El Amal Hastanesi’ne ulaştı ve aralarında bir hamile kadın, bir anne ve bir yenidoğanın da bulunduğu 24 hastayı nakletti" dedi.

Hastanenin 22 Ocak'tan 22 Şubat'a kadar 40 saldırıya maruz kaldığını belirten Ghebreyesus, “Bu saldırılarda en az 25 kişi öldü ve hastane kullanılamaz hale geldi. 31 hasta ise halen hastanede bulunuyor” ifadelerini kullandı.

'Derhal serbest bırakın' çağrısı!

Filistin Kızılayı’na bağlı sağlık görevlilerinin, yalnızca tam koordinasyon ve güvenlik garantileri ile görevlerine devam etmesine rağmen El Amal Hastanesi’nden ayrılırken İsrail güçleri tarafından kötü muamele gördüklerini aktaran Ghebreyesus, "Üç sağlık görevlisi gözaltına alındı. Biri o zamandan bu yana serbest bırakıldı. Diğer ikisinin ve gözaltında tutulan diğer tüm sağlık çalışanlarının derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz” dedi.

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