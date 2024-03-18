  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Skandal seçim tehdidi: Beni seçmezseniz ülke kan gölüne döner

“İneksiz” kooperatife süt ihalesi! 4000 ihaleyi canlı verdim diyen Mansur Yavaş'tan yakınına kıyak

'Erken emeklilik geliyor!'

Hindistan'ın korktuğu başına geldi: Türk SİHA'larıyla poz verdiler

Varan-3… Satan kişi görüşme odasında! CHP’deki deste deste dolar skandalında yeni gelişme

Erdoğan Çanakkale Şehitler Abidesi'nde konuştu: Bizler için alınacak dersler var

DEM 2 tarafa oynayınca sonuç böyle oldu! Nevruza götürülen LGBT’liler 1 kamyon dayak yedi

Putin'in seçim zaferi sonrası Rusya, bomba yağdırdı

Geçmiş Mansur Yavaş’ın yakasını bırakmıyor! Su vaadinden geriye bu video kaldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan olayla maçla ilgili ilk yorum: TFF'yi işaret etti
Gündem DSÖ'den Gazze için korkutan açıklama!
Gündem

DSÖ'den Gazze için korkutan açıklama!

Yeniakit Publisher
2024-03-18 17:44:00 - 2024-03-18 18:06:51
DSÖ'den Gazze için korkutan açıklama!

İsrail'in sivillere yönelik katliamı dünyanın gözü önünde devam ederken DSÖ'den Gazze ile ilgili korkunç bir açıklama geldi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus,  Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan kıtlık ve bunun getireceği tehlikelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Gazze'de yaşanan açlığın "kahredici" olduğunu ve kıtlık yaşanmasının an meselesi olduğunu bildiren Ghebreyesus, bunun kısa ve uzun vadede sağlık açısından tehlikeli sonuçları olabileceğini belirtti.

"Bir milyondan fazla kişi risk altında"

Ghebreyesus, 7 Ekim 2023 öncesinde Gazze'de nüfusa yetecek kadar gıdanın mevcut olduğunu ve yetersiz beslenmenin nadir görüldüğünü kaydetti.

"Gazze'de insanlar açlıktan ölüyor, daha fazla kişi hasta. Çok daha fazla gıdanın girişine izin verilmediği takdirde bir milyondan fazla kişi risk altında." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, bu durumu tersine çevirmenin tek yolunun "barış" olduğunu ifade etti.

İsrail, Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırdığı Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum ediyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 10 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğunu" belirtmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, İsrail'in yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde, yetersiz beslenme ve susuzluktan 27 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 726 Filistinli yaşamını yitirdi, 73 bin 792 kişi yaralandı.

İsrail ne BM ne UAD kararlarını dinliyor!
İsrail ne BM ne UAD kararlarını dinliyor!

Dünya

İsrail ne BM ne UAD kararlarını dinliyor!

İsrail protestosu ile BM zirvesine damga vurmuştu! Bakan Göktaş o anları anlattı
İsrail protestosu ile BM zirvesine damga vurmuştu! Bakan Göktaş o anları anlattı

Siyaset

İsrail protestosu ile BM zirvesine damga vurmuştu! Bakan Göktaş o anları anlattı

İsrailli Tümgeneralden çarpıcı Hamas itirafı! 'Savaşı kaybettik bedelini ağır ödüyoruz'
İsrailli Tümgeneralden çarpıcı Hamas itirafı! 'Savaşı kaybettik bedelini ağır ödüyoruz'

Gündem

İsrailli Tümgeneralden çarpıcı Hamas itirafı! 'Savaşı kaybettik bedelini ağır ödüyoruz'

Kassam Tugaylarından İsrail'e karikatürlü mesaj!
Kassam Tugaylarından İsrail'e karikatürlü mesaj!

Dünya

Kassam Tugaylarından İsrail'e karikatürlü mesaj!

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'den itiraf gibi sözler: Başarısız olduk
İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'den itiraf gibi sözler: Başarısız olduk

Dünya

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'den itiraf gibi sözler: Başarısız olduk

Sahur vakti katliam! İsrail hastanedeki sivilleri acımadan öldürdü!
Sahur vakti katliam! İsrail hastanedeki sivilleri acımadan öldürdü!

Gündem

Sahur vakti katliam! İsrail hastanedeki sivilleri acımadan öldürdü!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23