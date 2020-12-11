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Aktüel DSÖ: Orta ve düşük gelirli ülkeler için 1 milyar doz Kovid-19 aşısını güvenceye aldık
Aktüel

DSÖ: Orta ve düşük gelirli ülkeler için 1 milyar doz Kovid-19 aşısını güvenceye aldık

Örgüt, en çok ihtiyaç duyan ülkelere Kovid-19 aşısı tedarik etmek için 4,3 milyar dolar acil finansman açığı bulunduğunu bildirdi

Yeniakit Publisher
2020-12-11 22:48:41 -
DSÖ: Orta ve düşük gelirli ülkeler için 1 milyar doz Kovid-19 aşısını güvenceye aldık

CENEVRE (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, düşük ve orta gelirli ülkeler için 1 milyar doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını güvence altına aldıklarını belirtti.

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

En çok ihtiyaç duyan ülkelere aşı tedarik etmek için 4,3 milyar dolar tutarında acil finansman açığıyla karşı karşıya olduklarını vurgulayan Ghebreyesus, uluslararası topluma ve bağışçılara, "aşıların güvence altına alınabilmesi, hayatların kurtarılması ve küresel ekonominin bir an evvel iyileştirilmesi" için kendilerine destek vermesi çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, DSÖ eş güdümünde yürütülen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) şimdiye kadar 189 ülke ve ekonominin katıldığını belirterek, program kapsamında üç aşı adayından düşük ve orta gelirli ülkeler için 1 milyar doz Kovid-19 aşısını güvenceye aldıklarını aktardı.

Aşı adaylarının ismini vermeyen Ghebreyesus, daha fazla Kovid-19 aşısı temini için farklı aşı üreticileriyle de görüşmelerinin devam ettiğini ifade etti.

Ghebreyesus, Kovid-19 aşı çalışmalarının hızla sona doğru gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Tünelin sonundaki ışık daha parlak hale geliyor, ancak ışığı gerçekten parlak hale getirmek için bazı zorluklarla yüzleşmemiz gerekiyor." diyen Ghebreyesus, son 6 haftada salgın nedeniyle dünya genelinde haftalık ölümlerin sayısının yüzde 60 arttığına işaret etti.

Ghebreyesus, vaka ve ölüm sayılarının çoğunun Avrupa ve Amerika'da gerçekleştiğini kaydetti.

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