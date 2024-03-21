DSÖ Direktörü Gazzeli çocuğun cenazesini paylaştı! 'Hepimiz yargılanacağız'
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde yaralanan bir çocuğun görüntülerini paylaşarak katliama ateş püskürdü.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde yaralanan bir çocuğun görüntülerini paylaştı.
Ghebreyesus, "Tarih hepimizi bu çocukların çektikleri için yargılayacak" dedi.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 167 gündür devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabı üzerinden İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde yaralanan 16 yaşındaki Rafiq Dughmosh adlı çocuğun görüntülerini paylaştı.
Ghebreyesus, “Rafiq, Gazze'nin kuzeyinde açlık çeken ve ağır yaralar alan çok sayıda çocuk ve gençten biri. Tarih hepimizi bu çocukların çektikleri için yargılayacak. Derhal ateşkes ve sınırsız, genişletilmiş insani yardım erişimine izin verin” ifadelerini kullandı.
Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Erzurum Sivil Toplum Platformu Gazze için iftar düzenledi: Menüde; 1 dilim ekmek, zeytin, hurma ve su yer aldı... Ulu Cami’de sessiz iftar