DSİ işçi alımları başladı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 2005 kadroya sürekli işçi alımı gerçekleştirecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre DSİ talebi Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 23.08.2021 tarihinden itibaren 5 gün ilanda kalacak. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapabilecek.
İşçi alımında yapılacak sınav; yazılı-sözlü-uygulama yöntemleri kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacak.
Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı puanı altmış (60) olarak belirlenmiştir. Altmış (60) puan altındaki başarı puanları dikkate alınmayacaktır.
Kuruma ataması yapılan personel 4 ay deneme süresine tabi tutulacak. Arşiv araştırması deneme süresi içerisinde yapılacak, neticenin olumsuz olması halinde iş akdi feshedilecek.
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