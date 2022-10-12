  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'nin F-16 kararı Yunanistan'ı fena sarstı! Miço'yu topa tuttular

Hala tehlikenin farkında değil misiniz? Kılıçdaroğlu'ndan helalleşme, Eğitim İş'ten dava

Meral Akşener: Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor

İdam edilmeleri gerekirken devlet besleyecek! Allah'tan korkmaz kuldan utanmazlar

'Dolar çakılacak' diyen Necmettin Batırel'den yeni uyarı! 'Almayın' mesajı vererek o yatırım aracını işaret etti

Su indirimine kızdı fakirin etini kesti!

ABD, Suriye’de kalmak için Yunan kozunu oynuyor

Yozlaşan Türkiye'de her gün yeni bir rezillik! İş görüşmesine gittiği otelden düşerek ölen Gamze Açar’ın katillerine ağırlaştırılmış müebbet

Diyarbakır'da dev petrol operasyonu! Tam 70 bin ton varil

Mazota yapılacak indirim tutarı belli oldu
Ekonomi DSİ bilişim personeli alıyor
Ekonomi

DSİ bilişim personeli alıyor

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teknoloji Dairesi Başkanlığı emrinde çalıştırılmak üzere 7 (yedi) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-10-12 13:52:00 -
DSİ bilişim personeli alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular elektronik ortamda e-Devlet – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden 12/10/2022 - 23/10/2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Her aday en fazla 2 alana başvuru yapabilir.

KIDEMLİ SİSTEM UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı): 3 Katına Kadar

KIDEMLİ VERİTABANI UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı): 3 Katına Kadar

KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı): 3 Katına Kadar

FRONT-END (ÖNYÜZ) YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı): 2 Katına Kadar

MOBİL YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı): 2 Katına Kadar

YAZILIM ANALİZ VE TASARIM UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı): 2 Katına Kadar

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23