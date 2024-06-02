DS Automobiles'den kurşun geçirmez SUV

DS 7 Vauban, güvenlik konusunda sınırları zorluyor. DS Automobiles’e ait DS 7 Vauban, sıradan bir SUV gibi görünse de aslında kurşun geçirmez özelliklere sahip bir plug-in hibrit. İşte sınırlı sayıda üretilecek olan modelin şaşırtan özellikleri ve fiyatı…

DS 7 Vauban SUV modeli, VPAM 4 koruma seviyesi ile belirli kalibrelerdeki mermilere karşı dayanıklı. Peki, bu nasıl mümkün oluyor? Aracın zırhlanmasında aramidler, yüksek performanslı polietilen (HPPE) lifleri, güçlendirilmiş çelik ve güvenlik camları kullanılıyor. Tüm bu malzemeler sayesinde araç, yalnızca 164 kg ekstra ağırlık kazanıyor ve bu da performansını neredeyse hiç etkilemiyor. Örneğin, 0’dan 100 km/s hıza ulaşma süresi sadece 0.2 saniye artarak 5.9 saniyeden 6.1 saniyeye çıkıyor.

DS 7 Vauban SUV modelinin içi de en az dışı kadar etkileyici. Vauban baskısı ve özel kumaşlarla donatılmış iç mekan, hem lüks hem de güvenlik sunuyor. Ayrıca, opsiyonel olarak yangın söndürücüler, kapalı devre havalandırma sistemi, siren ve interkom gibi güvenlik paketleri eklenebiliyor. Yolcuların konforu için ek USB girişleri, okuma lambaları ve daha fazlası mevcut. Üstelik, araç renkleri, iç döşeme seçenekleri ve bayrak tutucular gibi kişiselleştirme seçenekleri de bulunuyor.

Peki Vabuan ne anlama geliyor? Bu özel modelin ismi olan “Vauban”, 17. yüzyılın sonunda inşa edilen ve UNESCO Dünya Mirası olarak kabul edilen Vauban fortifikasyonlarına bir gönderme. Güvenlik özellikleriyle dolu olan DS 7 Vauban SUV, normal bir B sınıfı ehliyetle kullanılabiliyor.

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