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Otomotiv DS 4’ün benzinli motor seçeneği geldi
Otomotiv

DS 4’ün benzinli motor seçeneği geldi

Yeniakit Publisher
2023-05-01 16:13:00 -
DS 4’ün benzinli motor seçeneği geldi

Türkiye pazarına BlueHDi 130 versiyonuyla giriş yapan DS 4’ün benzinli motor seçeneğine sahip versiyonlarının da satışına başlandı.

1 milyon 321 bin TL’lik başlangıç fiyatıyla Türkiye’de satılmaya başlanan DS 4 Performance Line PureTech 130 Otomatik, kompakt premium segmentte müşterilerin seçim özgürlüğünü genişletiyor. DS 4 Performance Line’a özel olan tasarımda karmin renkli jant göbeği detayı ile siyah renkli 19 inçlik Minneapolis hafif alaşım jantlar, siyah dış tasarım paketi ile kombine edilerek mutlak bir sportiflik arayanları hitap ediyor. Alcantara, suni deri ve kumaş kombinasyonlu koltuklar ayrıca Performance Line işlemeli ön koltukları barındırıyor. Alcantara kaplı orta konsol, karmin ve altın renkli dikiş süsleme ile detaylara verilen önemi vurguluyor. İç mekana geçilirken Performance Line kapı eşiği süslemesi de dikkati çekiyor.

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