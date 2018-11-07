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Drone'a ateş eden talancılar gözaltında!

DHA tarafından drone ile çekim yapıldığı sırada drone'a tüfekle ateş eden zanlılar gözaltına alındı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 18:17
Drone'a ateş eden talancılar gözaltında!

Demirören Haber Ajansı'nın drone ile çekim yaptığı sırada tüfekle ateş açan tarih talancıları gözaltına alındı.

Eirene Kulesi'nin Haliç Boğazı'na bakan cephesinde, Tarihi Sağır Han'ın çatısına yapılan bir barakanın çatısına demir monte ederken görüntülenen kişiler, DHA'nın drone'nuna tüfekle ateş etmişti. Tarihi kulede kazılar yapıldığı da ortaya çıkmıştı. 

Olay sonrası harekete geçen polis, 2 kişiyi gözaltına aldı. Polis, bazı tarihi eser kalıntıları da ele geçirdi.  Şüphelilerden birinin drone'a ateş eden kişi olduğu belirlendi. 

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 18:17
  1. Demirören Haber Haber Ajansı
  2. DHA drone'una ateş ettiler
  3. tarih talancıları
  4. gözaltına alındı
  5. İstanbul

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