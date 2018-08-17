Drone destekli trafik kontrolü

Trafik timleri, sorumluluk alanları içerisindeki Saros Körfezi, Enez, Erikli gibi turizm alanlarına giden kara yollarında denetimlerini artırdı.

Kamera görüntüsü alabilen insansız hava araçlarından da yararlanan trafik timleri kural ihlali yaptığı tespit edilen araç sürücülerini havadan tespit etti. Kontrol noktalarında durdurulan sürücülere, yaptıkları kural ihlallerinin drone tarafından tespit edildiği bildirildi.

Sürücüler uygulamayı olumlu karşıladıklarını belirtti.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, kazaların en az seviyeye indirilmesi için denetimlere edileceği bildirildi.