D&R’ın 221. mağazası Isparta’da açıldı

Kültür ve sanat tutkunlarının yeni buluşma noktası, Isparta’da Meydan AVM oldu. Isparta’da ikinci D&R mağazasında yine kitaptan müziğe, oyundan hobiye, hediyelik eşyadan kırtasiyeye kadar geniş bir yelpazede eğlence ve kültür ürünleri meraklılarıyla buluşuyor.

Büyümesini sürdürüyor

Türkiye’nin farklı şehirlerinde açtığı yeni mağazaları ile büyümesini sürdüren D&R, aynı zamanda dr.com.tr ile kültür ve eğlence dünyasının yeniliklerini ve kullanıcılarının beklentilerine göre seçtiği ürün ve markaları, Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterilerine kolay ve keyifli bir alışveriş deneyimiyle ulaştırıyor.