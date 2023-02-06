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Ekonomi D&R’ın 221. mağazası Isparta’da açıldı
Ekonomi

D&R’ın 221. mağazası Isparta’da açıldı

Türkiye’nin kültür, sanat ve eğlence platformlarından biri olan D&R, 2023 yılında farklı lokasyonlarda yeni mağazalarla büyüme yolculuğuna devam ediyor. D&R, Ocak 2023 tarihi itibarıyla 221. mağazaya ulaştı.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 20:05:00 -
D&R’ın 221. mağazası Isparta’da açıldı

Kültür ve sanat tutkunlarının yeni buluşma noktası, Isparta’da Meydan AVM oldu. Isparta’da ikinci D&R mağazasında yine kitaptan müziğe, oyundan hobiye, hediyelik eşyadan kırtasiyeye kadar geniş bir yelpazede eğlence ve kültür ürünleri meraklılarıyla buluşuyor.

Büyümesini sürdürüyor

Türkiye’nin farklı şehirlerinde açtığı yeni mağazaları ile büyümesini sürdüren D&R, aynı zamanda dr.com.tr ile kültür ve eğlence dünyasının yeniliklerini ve kullanıcılarının beklentilerine göre seçtiği ürün ve markaları, Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterilerine kolay ve keyifli bir alışveriş deneyimiyle ulaştırıyor.

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