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Drift yapan sürücü hayatının şokunu yaşadı

Yeni trafik kanunun çıkarılmasının ardından trafik magandalarına yönelik yaptırımlar da etkisini göstermeye başladı. İstanbul’da ‘drift’ yapan bir şahsa 5 bin 10 TL para cezası kesildi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 06:15
Drift yapan sürücü hayatının şokunu yaşadı

Alınan bilgiye göre, cumartesi gecesi Bağdat Caddesi'nde otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren Bülent A.Y, polis kamerasına yakalandı.

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücü Bülent A.Y'nin drift yaptığının tespit edilmesi üzerine şahıs, trafik ekiplerince durdurularak işlem yapıldı.
Evrak kontrolü yapılan sürücüye 5 bin 10 lira idari para cezası kesilerek, ehliyeti 2 yıl süreyle iptal edildi.

Aracı 60 gün süreyle trafikten men edilen sürücü Bülent A.Y, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 06:15
  1. drift
  2. bağdat caddesi
  3. ceza

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