  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu İsrail basını yaşananları paylaştı! ABD savaş uçağı yere çakıldı Katil İsrail’den Lübnan’da sürgün alçaklığı: HRW’den yeni göç dalgasına karşı sert açıklama Netanyahu'yu küplere bindiren şüphe! Trump ile İran arasında... Özgür Özel'den Akla Ziyan İddialar: Milli Savunmayı Hedef Aldı! Bunları inkar etti AP milletvekili Boylan’dan sert mesaj: AB omurgalı davranmalı Basra’da intikam ateşi! İran Devrim Muhafızları duyurdu: ABD tankerini vurduk, alevlere teslim oldu Bakan Şimşek’ten Türkiye'yi sevindiren açıklama: Akaryakıttaki fiyat artışlarının yüzde 75'ini devlet karşılayacak Üsküdar’da maaşını alamayan işçiler greve gitti Katar basını açıkladı! Doha'da patlama sesleri
Yerel Drift atarken kaza yaptı! O anlar kamerada
Yerel

Drift atarken kaza yaptı! O anlar kamerada

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

İzmir'de drift yaparak ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir dükkana çarptı. Kazanın ardından kaçan sürücünün, düşürdüğü plakasını almak için geri döndüğü anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Bornova ilçesinde bulunan 2. Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil sürücüsü yolda drift yaparak ilerlemeye başladı. Kısa süre sonra kontrolü kaybeden sürücü, kapalı durumdaki bir iş yerinin kepengine çarparak aracıyla bölgeden uzaklaştı. Çarpmanın etkisiyle plakasını düşürdüğünü fark eden sürücü, bir süre sonra kaza yaptığı yere geri döndü. Yerdeki plakasını alan şahıs yeniden gözden kayboldu. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

