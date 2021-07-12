Dr. Ümit Aktaş'tan 'zorunlu aşı' açıklaması!

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Dr. Ümit Aktaş, 'Aşı olmayanlara yaptırım uygulansın' çağrısı yapanlara seslendi. Bu tarz söylemlerin bir ayrımcılık suçu olduğunu ifade eden Dr. Aktaş, "Hatırlatalım: Hiçkimseyi aşı için zorlayamazsınız. Sağlık Bakanlığına göre, ülkemizde hiç bir aşı zorunlu değildir. Aşı olmayanlara yaptırım uygulanmasını isteyenler, ayrımcılık yapmaktadır ve ayrımcılık suçtur! Her birey, tedavisini seçmekte özgürdür! Saygı duymak zorundasınız!" dedi.

Dr. Ümit Aktaş, paylaşımına Anayasa'nın 2. bölümünün 17. maddesini de ekledi