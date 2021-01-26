Dr. Taceddin Kutay ABD'nin Türkiye'ye karşı kullanmak istediği azınlıkları açıkladı

Katıldığı televizyon programında ABD'nin bölgedeki politikalarını değerlendiren, Dr. Taceddin Kutay, Yezidi ve Dürzilerin ABD tarafından kullanılacağını açıkladı.

Dr. Taceddin Kutay'ın açıklamaları şöyle:

Ortadoğu'da Batı'ya konforlu gelen halklar var. Antakya'dan aşağıya indiğinizde bir Hristiyan nüfus vardır ancak bunlar kullanılışlı değildir. Suriye'deki dürziler kullanışlıdır ancak rejime entegre olduğu için kullanışlı değildir. DEAŞ'a karşı cümle cihanı ayağa kaldıran şey, Şengal'de yaptığı Yezidi katliamıdır. Bunları yok eden DEAŞ var gelin biz bunları yok edelim dediler. Suriye'deki Müslümanlarla işleri olmaz onlar. Irak'ın popülasyonuna baktığımız zaman her ne kadar bir Tikrit sunnisi olan Saddam sonrası döneme baktığımızda Şii'ler yönetimde ağırlığa sahiptir. Burada Türkiye'yi neyle vurabilirler, biri anti Kürt'tür ancak buna kimse yanaşmaz. Türkiye Kürtlere zulmediyor desen kimsenin umrunda olmaz. Bir ABD'liye göre, "Türkiye'nin desteklediği teröristler Yezidileri öldürüyor." dediği zaman kolay bir argümanı kullanmış olur. Bunu bölgede kullanabilir.