Dr. Şenocak'tan Zafer Partisi'ne cevap! 'İnsaniyetinizin onuru varsa bir belge getirin'

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Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'ın İslam'da ırkçılık olmadığını anlattığı mesajı alıntılanmış ve Dr. Şenocak çirkin bir iftira ile skandal tehdide maruz kalmıştı.

'Gerekirse zorla!'

"Türk'e düşman olan senin gibilerin vatanı bu cennet ülke değil Arap çölleridir." denilen mesajda, Dr. Şenocak şöyle tehdit edilmişti:

Ay yıldızlı al bayrağın gölgesinde yaşayıp bu kadar Türk düşmanı olanları da unutmayacağız. Sığınmacılardan sonra sıra size gelecek. Gerekirse zorla!

Çirkin tehdit ile birlikte iftira yöntemine de başvuran Zafer Partisi, Dr. Şenocak'ı, akıldışı ifadelerle CIA'den eğitim almakla suçladı:

Toplumu derinden rahatsız eden ve yoksullaştıran yolsuzluklar, hırsızlıklar, rüşvet, liyakatsizlik gibi konularda ölü taklidi yapıp, o bunu giysin, şu bunu giymesin şeklinde açıklamalar yaparak toplumu afyonlamak tarikatlara CIA tarafından öğretilmiş taktiklerdir.

'Atanız Falih Rıfkı bak ne diyor!'

Dr. Şenocak, Zafer Partisi'nin hadsiz eylemine Twitter hesabından cevap verdi.

"İngilizin çizdiği sınırlara mahkum zihniyet yüz yıl önce yaşasaydı Şamlı'yı İstanbul’dan yani ülkesinden kovardı." diyen Dr. Şenocak, "Atanız Falih Rıfkı bak ne diyor; Biz eğer Vardarı, Trablus’u bırakırsak, Türk milleti yaşayamaz sanıyorduk. Şimdi Şamlı'ya dışarı diyen siz Türk ben Türk düşmanı öyle mi?" ifadelerini kullandı.

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, CIA iftirasına ilişkin de şunları söyledi:

CIA yalanı, Mümine kafir; Ebu Bekir’e (ra) Ebu Cehil, Fatih’e Konstantin demek gibi büyük bir iftiradır. Sebbiyeden başka bir sermayeniz ya da insaniyetinizin onuru varsa ibareten, işareten ya da delaleten belge getiriniz. Mahkemede tehdidin de, iftiranın da hesabını vereceksiniz.

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'ın, Zafer Partisi tarafından hadsizce tehdit edilmesine sebep olan mesajı şöyleydi:

Lisanı, rengi, ırkı farklı Asyalı ya da Afrikalı bir Mü'min, benimle aynı dili konuşan, aynı kanı taşıyan lakin aynı kıbleye dönmeyen ırkdaştan bana milyonkere daha yakındır. Kardeşliğin hududunu İslam belirler. Çikolata renkli Afrikalı Mü'min kardeşim; Türkçe konuşan dinsiz, vatandaştır.