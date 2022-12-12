Dr. Şenocak'tan Hiranur Vakfı uyarısı! "Oyuna gelmeyin"
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan, "Kızını 6 yaşında evlendirdi." iftirasına ilişkin, "Kardeşlerim, oyuna gelmeyin, mesele yargıdadır." uyarısında bulundu.
Yeniakit.com.tr
Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan, "Kızını 6 yaşında evlendirdi." iftirasına ilişkin konuşan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Bu mesele İslam'a aleni bir saldırının meselesidir. Kardeşlerim, oyuna gelmeyin, mesele yargıdadır." uyarısında bulundu.
Dr. Şenocak, sözlerinin devamında "Eğer bir kız çocuğunun istismarı söz konusuysa hep beraber karşı çıkalım." diye seslendi.