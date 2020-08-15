DR. Şenocak: Efendimiz (SAV) 'Hayırlı olanlarınız kadınları dövmez' buyurmuştur

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Art arda yaşanan kadın cinayetlerini müslümanlarla ilişkilendirmeye çalışan azgın azınlık, sosyal medyada Yüce Kur'an'ın Nisa Suresini kaynak göstererek hadsiz yorumlara imza attı. Nisa Suresi'nin 34. Ayet'i Kerimesine ilişkin açıklamada bulunan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Cenab-ı Allah, bir ailede problem olduğunda seçilecek aile büyüklerinden oluşan hakemlerin (arabucuların) o aileyi sulha davet etmesini emretmiştir. Rab'bimiz bu Ayet-i Kerimede arabulucular aileyi sulh edememişse erkeğin hanımına nasihat etmesini bu da sonuç vermezse yataklarını ayırmasını istemiştir. Nisa Suresi 34. Ayet'te geçen 'darp' kelimesi ile vurmak, dövmek anlamı değil erkeğin evdeki son söz sahibi olduğu belirtilmiştir. Yani ailede son sözü söyleyen kocadır. 'Koca karısına bu ailenin hakeminin olduğunu ifade etsin' anlamındadır." dedi.

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'Buradaki anlam dövmek değildir'

"Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV) kadına vurmayı anlatırken eli kaldırıp vurma şeklinde değil, kol kalkmayacak şekilde olmasını söylemiştir." diyen Şenocak, "Buradaki 'darp' kelimesini bir öğretmenin kalemle çocuğun koluna dokunması' şeklinde değerlendirebilir. Öğretmenin amacı burada öğrencisini dövmek değil, ona 'buranın öğretmeni ya da yöneticisi benim' mesajını vermektir." ifadelerini kullandı.

Peygamber Efendimiz (SAV)'ın hayatından örnekler veren Dr. Şenocak, sözlerine şöyle devam etti:

"Resullalah (SAV) 'Kadınlara vurmayın. Hayırlı olanlarınız kadınları dövmezler.' buyurmuştur. Peygamberimiz (SAV)'ın hayatı boyunca kadına vurmayla ilgili bir eylemi olmamıştır. Bazı kesimler tarafından hedef alınan Ayet-i Kerimedeki darp kelimesi kadını ikaz edecek şekilde ona dokunma anlamındadır. Yani aile artık dağılma aşamasına gelmiş, yataklar bile ayrılmış ama sorun çözülememişse ailenin kurtarılması anlamında atılacak son hamleyi tarif ediyor."