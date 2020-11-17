Dr. Owase Jeelani ameliyatla ayırdığı siyam ikizleriyle Ankara'da buluştu

ANKARA (AA) - Kafalarından yapışık dünyaya gelen Derman ve Yiğit Evrensel'i İngiltere'deki başarılı operasyonla ayıran Dr. Noor Ul Owase Jeelani, çocukları görmek ve tedavileri hakkında bilgi almak için Türkiye'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Antalyalı siyam ikizleri Derman ve Yiğit'i İngiltere'de ameliyat ederek ayrılmalarını sağlayan Dr. Owase Jeelani, Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesini ziyaret etti.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Evren Yaşar'ın eşlik ettiği ziyaret sonrasında Jeelani, ikizlerin ailesiyle beraber basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Dr. Owase Jeelani; Yiğit, Derman ve ailesiyle ilginç bir yolculuğa çıktıklarını ifade ederek, "Son 5 aydaki gelişmelerini görmek benim için mutluluk verici. Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi hakkında daha önce çok güzel şeyler duymuştum. İkizler burada tedavi oldukları için çok şanslılar." diye konuştu.

Yiğit ve Derman'la tanışmasının ilginç bir hikayesi olduğunu dile getiren Jeelani, geçen yıl ailesiyle tatil için Antalya'ya rezervasyon yaptırdığını, bu ziyaretten üç hafta önce de Türk sağlık personelinin kendisi ile temasa geçtiğini söyledi.

- "İkizlerle tanışmayı tarif etmek gerekirse 'kısmet' diyebiliriz"

Antalya'da ikizlerle tanışmasının "nadir bir şans" olduğuna işaret eden Jeelani, "Müthiş bir tesadüftü. Bunu Türkçe bir kelime ile tarif etmek gerekirse 'kısmet' diyoruz galiba...Ömer Bey ve Fatma Hanım'la tanıştığımda kendilerine yapılacak prosedürden bahsettim. Birkaç ameliyat gerekebileceğini ve bunun hiç kolay olmayacağını belirttim. O zaman tıbbi ekip de hazırdı. Kendilerine birkaç hafta konu hakkında düşünmelerini önerdim. Daha sonra benimle iletişim kurabileceklerini söyledim. Birkaç gün sonra tıbbi ekip benimle temas kurup hazır olduklarını ve ameliyatın yapılabileceğini söyledi. Böylece süreç başladı." ifadelerini kullandı.

Ameliyatın kendisi için iki çocuk, aile ve doktorlardan ibaret olmadığını vurgulayan Jeelani, "Benim için daha çok iki farklı dünyanın bir araya gelmesini ifade ediyor. Ayırma işlemi birçok işlemden ve birçok ameliyattan oluşuyordu. Bütün süreç boyunca hem çocuklar hem de aile oldukça dayanıklı, dirençli ve sakindi. Ameliyat tamamlandıktan sonra Türkiye'ye bu tesise getirdik." dedi.

Dr. Owase Jeelani, ikizlerin rehabilitasyon süreçlerinin çok önemli olduğunun altını çizerek, "Bu 5 ay içerisinde Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde geçirdikleri süreçle ilgili olarak çok memnun ve mutlu olduğumu söyleyebilirim. 5 ay içinde müthiş bir ilerleme kaydettiler." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yiğit ayağa kalkıyor, Derman da yardımla yürüyebiliyor"

Jeelani, ameliyattan sonraki 5 aylık süreçte ikizlerin büyük ilerleme kaydettiklerine dikkati çekerek, "Çocuklar haziranda geldiklerinde yürüyemiyorlardı. Yiğit ayağa kalkabiliyor, Derman da küçük bir yardımla elinden tutulmasıyla yürüyebiliyor. İkisinin de çok kısa süre içerisinde yürüyebileceğini öngörüyorum. Önceden uygun ve düzgün şekilde beslenemiyorlardı. Dün akşam, kendileriyle akşam yemeğine çıktığımda gayet normal bir şekilde yemek yiyebildiklerini gözlemledim. Bilişsel yetenekleri ve dil becerileri de oldukça memnuniyet verici şekilde ilerledi." diye konuştu.

Doğuştan birleşik ikiz durumlarının kız çocuklarında daha sık görüldüğünü anlatan Jeelani, Yiğit ve Derman'ın durumunun çok nadir görüldüğünü ifade etti.

Dört setten oluşan ameliyatlarla Yiğit ve Derman'ı birbirinden ayırdıkları bilgisini veren Jeelani, ikizleri ilk gördüğünde yaşadıklarını şöyle aktardı:

"Evlerine ilk kez ziyarette bulunduğumda iki çocuğun oldukça hareketli olduğunu gözlemledim. Yiğit televizyon izlemek isterken, Derman oturmak istiyordu. Birisi kalkmak isterken diğeri onu çekmek istiyordu. Bu ziyaret yaklaşık 2 saat sürdü. Bu operasyonun kesinlikle yapılması gerektiğini düşündüm. Bunu eğer biz yapmasaydık oğlanlar kendi aralarında yapacak gibi görünüyorlardı."

- "5 ayda büyük işler başardık"

Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Evren Yaşar ise şu bilgileri paylaştı:

"Yapılan iş oldukça kompleks ve zor bir süreç. Sürecin başlangıcından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız ve değerli eşleri tarafından bu süreç tamamen himaye edildi. Yapılan cerrahi çok başarılıydı ve sonrasındaki rehabilitasyon süreci de çok önemliydi. Dr. Noor Ul Owase Jeelani ekibimizi ve hastanemizi çok beğendi. Çocuklarımızın gelişimi çok güzel ilerliyor. Burada büyük bir ekip çalışıyor. Dünyada örneğine az rastlanır şekilde çalışıyoruz. Çocuklar gelişme evresinde, yaşıtlarını yakalama evresinde ilerliyorlar. Hem rehabilitasyon hem de eğitim süreçlerini büyük çaplı bir ekip yürütüyor. Komplikasyonların önüne geçerek gelişimi hızlandırmaya çalışıyoruz. Hedefimiz yaşıtlarını yakalaması. 5 aylık süreçteki ilerleme bizler açısından mutluluk verici. 5 ayda büyük işler başardık."

- "Her zaman iyi insanlar karşımıza çıktı"

Yiğit ve Derman'ın babası Ömer Evrensel de çocuklarının ameliyatına ilişkin, "Çok sıkıntılı bir sürece girdiğimizin farkındaydık. Her zaman iyi insanlar karşımıza çıktı. Hiç zorluk çekmedik. Sonuç, herkesin gözünün önünde. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Anne Fatma Evrensel ise "Kolay bir süreç olmadı. Kendi başlarına bağımsız hareket ettikleri için şu anda çok iyi durumdalar, mutluyum." şeklinde konuştu.



