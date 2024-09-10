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Gündem Dr. Osman Ekmekçi 'milad olsun' diyerek açıkladı! Narin'in katilleri için ilginç öneri
Gündem

Dr. Osman Ekmekçi 'milad olsun' diyerek açıkladı! Narin'in katilleri için ilginç öneri

Yeniakit Publisher
2024-09-10 21:25:00 -
Dr. Osman Ekmekçi 'milad olsun' diyerek açıkladı! Narin'in katilleri için ilginç öneri

19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesine ilişkin Dr. Osman Ekmekçi’den ses getirecek bir çağrı geldi.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltındaki 24 kişinin çapraz sorgusu devam ediyor. Narin'in annesi, babası, iki ağabeyi ve 4 amcası da gözaltında. Günlerdir cevabını aranan "Narin nasıl öldürüldü?" sorusunun yanıtı için büyük önem taşıyan otopsinin ön raporu da açıklandı. Çıkarılan ön raporda gözle görülür kesici alet ya da silahla yaralama bulgusu yok. Ölüm zamanı ise tespit edilemedi. Korkunç cinayet Türkiye gündeminde büyük yer edindi. Milyonlar Narin için dua ederken, devletimiz de tüm imkanlarını bu olayı açıklığa kavuşturmak için çaba sarf etti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dr. Osman Ekmekçi, katillerden devletin yaptığı harcamaların da talep edilmesi gerektiğini söyledi.

Dr. Osman Ekmekçi, “Narin katledildi. Devletimiz ve milletimizde zarara uğratıldı. Katledenler muhakkak adli hapis cezası alacaklar. Peki, haftalardır asker, polis, vatandaş, savcı, adlı tabip, arama ekibi vb. devlet tüm imkanlarıyla maddi para harcama yaparak, milletimizin parasını ve imkanları kullanıldı. Bu maddi kayıplar suçluların mal varlıklarına el konularak tazmin edilmelidir. Kanunlarımızda maalesef devletin maddi kayıpları, suçluların mal varlığına el konularak tazmin edilir diye maddeler yok. (daha doğrusu devlete ne kadar zarar verirseniz verin sabit bir rakamla kurtuluyor suçlular.) Acilen Narin’in katillerinin hapis cezasının yanında, mal varlıklarına da el Konulmalı. Kayıplar tazmin edilmeli. Narin kızımız milad kabul edilerek, bundan sonra da, acilen maddi tazmin kanunlarının sabit rakam ve avukat hakim insiyatifinden çıkarılarak ne kadar maddi zarar varsa tamamı tazmin edilmeli.” dedi.

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