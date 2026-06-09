Dr. Husam Ebu Safiyye'ye tecrit cezası! Yakınları Hakan Fidan'dan yardım istedi

Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye'nin, tutsaklığına yaptığı itirazın ardından Necef Cezaevi'nden Nafha Hapishanesi'ndeki tecrit hücresine nakledildiği bildirildi. Safiyye'nin yakınları Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan yardım istedi.

İslam ülkelerinin yetersiz tepkilerinden güç bulan siyonist işgalci israil, hiçbir gerekçe olmadan esir aldıkları Filistinlileri tedavilerinden mahrum bırakıp vahşi baskılarını artırıyor.

Filistinli Doktor Husam Ebu Safiyye'nin avukatları, işgal yönetiminin Kemal Advan Hastanesi Müdürü'nü Necef Cezaevi'nden Nafha Çöl Hapishanesi'ndeki tecrit bölümüne sevk ettiğini duyurdu.

Savunma ekibi, kararın Ebu Safiyye'nin tutsaklığının devamına karşı yapılan hukuki itirazın hemen ardından alınmasına dikkat çekti.

Avukat Nasır Avde, müvekkilinin son dönemde istihbarat görevlileri ve hapishane yönetimi tarafından çeşitli tehdit ve baskılara maruz kaldığını belirtti. Avde'ye göre bu baskıların amacı, Ebu Safiyye'nin işgal hapishanelerindeki uygulamaları ve Filistinli esirlerin maruz kaldığı koşulları dış dünyaya aktarmasını engellemekti.

Savunma heyeti, tecrit kararının Ebu Safiyye'nin diğer esirlerle, avukatlarıyla ve dış dünyayla bağlantısını kesmeyi hedeflediğini ifade etti. Ayrıca avukatların birçok kez müvekkilleriyle görüşme talebinde bulunmasına rağmen çeşitli gerekçelerle engellemelerle karşılaştığı aktarıldı.

Avukat Avde, yaklaşık bir buçuk yıldır tutuklu bulunan Filistinli doktorun sistematik kötü muameleye maruz bırakıldığını, ağır hapishane koşulları altında tutulduğunu ve sağlık durumuna rağmen gerekli tedaviye erişemediğini söyledi. Ebu Safiyye'nin avukatlarıyla iletişim hakkının da sık sık kısıtlandığı kaydedildi.

Savunma heyeti, Ebu Safiyye'nin halen işgal makamlarının "yasa dışı savaşçı" olarak nitelendirdiği uygulama kapsamında tutulduğunu, buna rağmen kendisine yöneltilen suçlamaları destekleyen herhangi bir somut delilin ortaya konulmadığını vurguladı.

SAĞLIK DURUMU KÖTÜLEŞİYOR!

Avde, siyonist rejim cezaevlerinde tutulan müvekkilinin son durumuna ilişkin yeni bilgiler paylaştı. Avde, Ebu Safiye'nin ağır koşullar altında tecritte tutulduğunu ve sağlık durumunun giderek kötüleştiğini söyledi.

Avukat, son görüşmede Ebu Safiye'nin elleri ve ayakları kelepçeli şekilde bulunduğunu, görüşmenin kamera gözetimi altında ve cam bariyer arkasından gerçekleştirildiğini aktardı. Esir doktorun suya erişim, gıda yetersizliği ve tıbbi ihmalden şikâyet ettiği belirtildi.

Nasır Avde, Ebu Safiye'nin kalp rahatsızlığı ve yüksek tansiyon gibi kronik hastalıkları bulunduğunu, buna rağmen düzenli ilaç ve tedaviye erişiminin engellendiğini vurguladı. Bu durumun sağlık riskini ciddi şekilde artırdığı ifade edildi.

Ebu Safiye'nin 3 Haziran'da Nekab cezaevinden Nafha hapishanesine nakledilerek tek kişilik hücreye konulduğu, o tarihten bu yana ise kendisiyle iletişimin kesildiği bildirildi. Güncel duruma ilişkin bilgi eksikliğinin aile ve hukuk ekibinde ciddi endişeye neden olduğu aktarıldı.

İşgalciler, Kemal Advan Hastanesi'ne düzenledikleri baskının ardından Dr. Husam Ebu Safiyye'yi 27 Aralık 2024'te esir almıştı. Tutsaklığı 2025 yılı boyunca birçok kez uzatılan Filistinli doktor hakkında Ekim 2025'te altı aylık ek tutsaklık kararı verilmişti.

Ebu Safiyye, Şubat 2025'te işgal medyasında yayımlanan görüntülerde ilk kez cezaevinde elleri bağlı şekilde görüntülenmiş, bu durum uluslararası insan hakları kuruluşları ve sağlık çevrelerinin tepkisine yol açmıştı.