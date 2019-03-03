Dr. Hıdır; "Siz olmadan sizin için çözüm üretmeyeceğiz"

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır, Bodrum’da sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi.

Deniz Ticaret Odası’nda gerçekleşen toplantılardan ilkinde Dr. Hıdır, Bodrum’da hizmet veren taksi, minibüs, servis şoförleri ile bir araya geldi. Dr.Mehmet Nil Hıdır, burada yaptığı konuşmada sosyal medyada hızla yayılan "şoförlere sözümüzdür" metninde yazan 36 maddenin arkasında olduklarını yaklaşık 2 aydır seçim gezileri kapsamında gittiği her ilçede şoför esnafının sorunlarını ve taleplerini dinlediklerini, tuttukları notlarla bu metnin ihtiyaca cevap vermek adına çıktığını belirtti. Dr. Mehmet Nil Hıdır, "Biz geldik sizlerle görüştük. Sorunları sorduk, taleplerinizi aldık. Osman Başkan bizim dile getirdiğimiz sorunları bir bir çözmeye başladı. Yetmedi Alper Kolukısa’nın sizlere zulüm ettiğini duyurduk. Gecen hafta istifasını duyurdu.59 ay boyunca aldığı yanlış kararlarla sizin canınızı yakan kişinin bugün gelen istifası ne kadar inandırıcı ne kadar yerindedir takdiri size bırakıyorum. 36 maddelik sözümüzde de ifade ettiğimiz gibi bizler siz olmadan sizin içinçözüm üretmeye çalışmayacağız. Sizlerin UKOME’de temsil edilmenizin gereğini önemsiyoruz. Bunu gerçekleştireceğiz. Ayrıca bu istişare toplantılarını biz MuğlaBüyükşehir’in emanetini aldığımızda belli periyotlarla yapacağız .Sizler ulaşımın olmazsa olmaz mihenk taşlarısınız. Sorunlarınız sıkıntılarınız bizim için önemli. Biz sizleri dinledik diğer başkan adaylarının da dikkatini çekti. Şimdi onlar da size yönelik söylemler geliştirdi. Önemli olan çözüm üretebilen bir siyaset yapmaktır” dedi.

Dr. Mehmet Nil Hıdır, Bodrum Deniz Ticaret Odasında daha sonra BESİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ile buluştu. BESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Köroğlu burada yaptığı konuşmada, BESİAD olarak bütün adaylarla bir araya gelerek dinleyeceklerini her partiye aynı mesafede durduklarını Bodrum’dan yana taraf oldukları duyurdu.

Dr. Mehmet Nil Hıdır ise, "Bodrum’da koruma amaçlı imar planları yok, Bodrum’un maalesef bir master planı yok. Altyapısı artık ciddi sinyaller veriyor. Trafik sorununu çözmek için yolların yeniden elden geçmesi, otoparkların yapılması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan programında olmamasına rağmen Bodrum’a gelmesiyle buraya ne kadar önem verdiğini ve Bodrum’un sahipsiz olmadığını göstermiştir. Turizmin gözbebeği Bodrum’a AK Belediyecilik ile, gönül belediyeciliği ile ayrım yapmadan, kalp kırmadan hizmet yakışır. Bize destek verirseniz Bodrum’da bir şey değişecek arkadaşlar, Bodrum’da hizmet değişecek"dedi.