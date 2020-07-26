Dr. Fatih Erbakan: Müslümanlar çifte bayram yaşadı

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Ayasofya Camii'ndeki ilk Cuma Namazı'na katılanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, hissettiği duyguları tarif etmek de zorlandığını vurgulayarak, "İstanbul'da tarihi günlerden birini daha yaşadık. 350 binden fazla vatandaşın katılımıyla ibadete açılan Ayasofya Camii, Türkiye ve dünyada Müslümanlara çifte bayram yaşattı. Hayatımız boyunca unutamayacağımız bir Cuma namazı eda ettik." dedi.

Ayasofya Camii'ndeki Cuma Namazı'na Sultan 2. Abdülhamid Han'ın torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu ile birlikte gelen Dr. Fatih Erbakan, şunları söyledi:

"Yıllardır özlemle beklediğimiz gibi Ayasofya Camii’nin minarelerinden yeniden ezan sesinin duyulması, minberinden hutbe irad edilmesi bizleri ve tüm cemaati ziyadesiyle duygulandırdı. İslam Alemi olarak tarihi bir güne hep birlikte şahitlik ettik. 86 yıllık özlemin ardından Ayasofya’mıza kavuştuk. Hayatımız boyunca unutamayacağımız bir Cuma namazını büyük bir aşk ve huşu ile eda ettik. Bugünü görmeyi bizlere nasip eden Rab'bimize sonsuz şükürler ediyoruz. Ayasofya Camii’nin yeniden ibadete açılması inşallah tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirir."

Mehmet Özhaseki: Ayasofya aslına rücu etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "Ayasofya Camii, büyük bir katılımla aslına rücu etti, yeniden ibadete açıldı. Ayasofya bizim gençlik hayalimiz, mefkuremizdi. Burası insanlık mirası. Fetih geleneğine göre Camii olmuştu. Bir süre müze kaldı. Şimdi Danıştay'ın kararı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın iradeleriyle yeniden mümin kalplere ve secdelere kapılarını açtı." dedi.

'Emperyalistlerin Ayasofya konusunda söz hakkı yok'

"Ayasofya Camii'nin ibadete açılış kararı Türk milletinin iradesini ve Türk devletinin egemenliğini gösterir." diyen Özhaseki, "Ezan burada okununca batıdan sesler gelmeye başladı. Ayasofya, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne aittir. Emperyalist ülkelerin, batılıların bu noktada uluslararası hukuka göre de söz söyleme hakları yoktur. Onların dedikleri değil Türk milletinin yıllardır beklediği olmuştur." ifadelerini kullandı.