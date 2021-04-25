Dr. Derya Akdemir Akit'e konuştu: ABD soykırım arıyorsa Hocalı’ya, Iğdır’a baksın!

yeniakit.com.tr

Akit’e açıklama yapan Batı Azerbaycan Topluluğu Türkiye Temsilcisi Dr. Derya Akdemir, “Kendisine soykırım yapıldığı iddia edilen ancak, yaşadığı coğrafyada herkese karşı acımasızca soykırım yapan Ermenileri kendi çıkarlarına uygun bir şekilde sahiplenmek bir siyaset adamına yakışmayacak bir tutum ve davranıştır. ABD Türkiye’nin bölgede oyunbozan hamleleri karşısında bunu yapmıştır ve bu zaten gergin olan iki ülke ilişkilerini kırılma noktasına getirmiştir. Biden’in bu denli yanlış ve ağır suçlamalar sarfetmesi Türk kamuoyundan önce Amerikan kamuoyunu rahatsız etmelidir” dedi.

ABD Soykırım arıyorsa Hocalı'ya Iğdır'a baksın!

Dr. Derya Akdemir ABD’nin eğer gerçek bir soykırım arıyorsa, mutlaka en yeni tarihte Hocalı’ya ve ondan daha önceki dönemlerde Iğdır’da Hakmemet ve Oba köylerinde açılmış toplu mezarlara bakması gerektiğini vurguladı. Akdemir şöyle devam etti: “Kimseye karşı soykırım uygulamamış asil bir milletin soykırım yapmakla suçlanması kadar kabul edilemez bir durum yoktur. Bu, tarih bilimcilerinin araştırması gereken bir durum. Eğer gerçekten de ortada bir soykırım olduğunu düşünüyorlarsa, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin defalarca dile getirdiği gibi çıkacaklar arşivleri açacaklar, Ermenilere bu konuda gerekeni yapmaları için talimat verecekler ve arşivlerdeki belgeler ışığında her şey günyüzüne çıkacak. Ermeni hep bunların maşası oldu! Ermeni bunların emirleri doğrultusunda hareket etti. Ermenilerin onların elinde Türkiye’ye, Türk’e karşı bir baskı aracı olduğunu hepimiz biliyoruz. Zaten Biden’in bu demeci de konuyu açıklığa kavuşturacak niteliktedir. Biden Anadolu’da ve Kafkaslar’da Ermenilerin yaptıklarını sanki, bilmiyor mu? Biliyor, ama işine gelmiyor. Bu süreçte bizlerin de aklıselim davranmamız çok önemli, soğukkanlı olmalı, içimizdeki hainlerin de rahatça ortalığa çıkmasına izin vermeliyiz. Karabağ Zaferi, Doğu Akdeniz’de ve Karadeniz’de devlet olarak hamlelerimizi görmezden gelemezler ve aslına bakılırsa öfkeli davranmalarının nedeni de bu. Ama unutulmasın ki öfkeyle kalkan zararla oturur”