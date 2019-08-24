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DPÜ Roket Takımı TEKNOFEST 2019’da finale yükseldi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencilerinden oluşan ÜLGEN Roket Takımı, TEKNOFEST 2019 Roket Yarışmasında kendi kategorisinde finale yükseldi.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:39
DPÜ Roket Takımı TEKNOFEST 2019’da finale yükseldi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencilerinden oluşan ÜLGEN Roket Takımı, TEKNOFEST 2019 Roket Yarışmasında kendi kategorisinde finale yükseldi.


Üniversite bünyesinde 2018 yılında kurulan Uzay ve Havacılık Topluluğu tarafından oluşturulan, danışmanlığını Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Hamdi Melih Saraoğlu ve Araştırma Görevlisi İnci Umakoğlu’nun üstlendikleri ÜLGEN Roket Takımı, TEKNOFEST 2019 Roket Yarışması alçak irtifa bin 500 metre kategorisinde 571 takımın arasında final etabına kalarak atış yapmaya hak kazandı. Roket atışları 4-10 Eylül 2019 tarihlerinde Tuz Gölünde yapılacak.


Bu sene ikincisi düzenlenecek olan TEKNOFEST 2019 Yarışması ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde gerçekleştirilecek. Yarışma sonuçları 17-22 Eylül 2019 tarihleri arasında Atatürk Havalimanında gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST 2019’da açıklanacak.


TEKNOFEST 2019 Roket Yarışmasında finale yükselen ÜLGEN, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal’ı ziyaret etti.


Prof. Dr. Hamdi Melih Saraoğlu ve Sağlık Kültür ve Spor Dair Başkanı İbrahim Gürer ile birlikte, ÜLGEN Roket takımı üyeleri Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden Takım Kaptanı Furkan Çevikli, Elektronik Birim Kaptanı Onur Çetinkaya, Onur Şeref, Emirhan Çalışkan ve Mehmet Can Karahan, Makine Mühendisliği Bölümünden Mekanik Birim Kaptanı Fahri Solmaz, Semih Ortaeri ve Resul Cemal Kaya, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Tuğberk Ulucan ve Ataberk Orçun Turan, Endüstri Mühendisliği Bölümünden Semih Albayrak finale yükseldikleri yarışmayla ilgili bilgi verdiler ve Rektör Uysal’a yeni görevinde başarılar dilediler.


Rektör Uysal, konuklarına iyi dileklerinden dolayı teşekkür ederek final mücadelesinde kendilerine başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:39
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