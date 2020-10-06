DPB- Devlet Personel Başkanlığı

Devlet Personel Başkanlığı hizmetleri Devlet Personel Başkanlığı ile e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden sunulmaktadır.

Devlet Personel Başkanlığı nereye bağlıdır?

Devlet Personel Başkanlığı, 17 Aralık 1960 tarihinde 160 sayılı Kanunla "Devlet Personel Dairesi" olarak kurulan ve 8 Haziran 1984 tarih ve 217 sayılı KHK ile yeniden düzenlenmesiyle şuanki adını alarak Başbakanlığa bağlı olarak yeniden kurulan genel bütçeli bir kurumdur. 8 Temmuz 2011 tarih ve 27988 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tezkere ile de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlanmıştır.

DPB personel alımları

Devlet Personel Başkanlığı resmi sitesinde yayınlanan ilanlara göre çeşitli kurum ve kuruluşlar sözleşmeli personel alımları gerçekleştiriyor. Vatandaşlar Devlet Personel Başkanlığı alımlarını yakından takip etmekte.

İl, ilçe belediyeleri ve üniversiteler personel memur ve işçi alım ilanlarının yer aldığı Devlet Personel Başkanlığı ilanları Aile ve Çalışma Bakanlığı tarafından e-devlet kanalıyla yayınlanmakta.

DPB personel alımları için tıklayınız

DBP istek ve şikayet bildirme

• Kamu kurumları ve görevlileri ile ilgili istek, öneri, şikayet ve ihbarlarınızı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) hizmetini kullanarak veya 150 numaralı çağrı merkezini arayarak iletebilir, başvuru durumunu takip edilmektedir.