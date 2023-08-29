DP World ve Evyap Grubu arasında gelişen stratejik ortaklık hakkında basın açıklaması
DP World (BAE) ve Evyap Grubu (Türkiye), DP World Yarımca Limanı ve Evyap Limanı arasında stratejik bir sermaye ortaklığı kurulması konusunda anlaştı. Bu ortaklık, konteyner limanlarının geliştirilmesine ve Marmara Bölgesi’ndeki verimliliğin artırılmasına odaklanarak ticaret altyapısını geliştirmeyi ve büyütmeyi amaçlamaktadır.
DP World'ün küresel uzmanlığı ile Evyap Grubu'nun yerel ticari gücünü bir araya getiren ortaklık, tedarik zinciri çözümlerini geliştirmeyi hedefliyor. Bu iş birliği, verimliliği artırmayı, geri dönüş sürelerini azaltmayı, güvenliği sağlamayı ve hizmet yelpazesini genişleterek Türk ticaretine fayda sağlamayı da hedefliyor.
İşlemlerin tamamlanmasının ardından DP World, Evyap Limanı'nın yüzde 58'ine, Evyap Grubu ise DP World Yarımca'nın yüzde 42'sine sahip olacak. Yeni işletme DP World Evyap olarak adlandırılacak. Süreç hakkında Rekabet Kurumu’nun değerlendirmesi devam etmektedir.