DP, Kocamaz’ın adaylığına ilişkin YSK’ya itiraz edecek Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ınDemokrat Parti’den adaylığına ilişkin yapılan itirazların İl Seçim Kurulunca kabuledilmesi üzerine Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) itirazda bulunulacağı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ınDemokrat Parti’den adaylığına ilişkin yapılan itirazların İl Seçim Kurulunca kabuledilmesi üzerine Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) itirazda bulunulacağı bildirildi.

DP Mersin İl Başkanı Tural Kadızade, konuya ilişkin İHA’ya yaptığı açıklamada,İYİ Parti tarafından saat 16.50’de görevden alınan yetkisiz kişilerin, saat 17.26’da İlSeçim Kurulu’na verdiği evrakların kabul edilmesinin hukuk dışı bir işlem olduğunuileri sürdü. Bu konunun arkasına bırakmayacaklarını söyleyen Kadızade,"Belgelerle bütün gerçekleri Türkiye görecek. YSK’ya itirazımızı yapacağız. Ondansonra bütün belgelerle kamuoyunun karşısına çıkacağız. Sorumlular bununhesabını verecek" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, evrakları İl Seçim Kuruluna geç teslim edildiği gerekçesiyle İYİ Parti’den aday olamamış, dahasonra Demokrat Parti’den adaylık başvurusu yapmıştı. Kocamaz’ın adaylığınailişkin İl Seçim Kuruluna 5 ayrı dilekçe verilerek itirazda bulunulmuş, yapılanitirazlar İl Seçim Kurulunca kabul edilerek YSK’ye gönderilmişti.

İl Seçim Kurulu tarafından YSK’ye bildirilen geçici aday listesinde Kocamaz’ınadı yer almamıştı.

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