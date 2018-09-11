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Dozerle düzleme yapan işçi hayatını kaybetti

Sivas'ta dozerle düzleme çalışması yapan işçi iş makinesiyle 30 metrelik çukura düştü. İşçi olay yerinde hayatını kaybetti.

11 Eylül 2018 Salı 14:23
Dozerle düzleme yapan işçi hayatını kaybetti

Sivas'ın Kangal ilçesinde kullandığı iş makinesiyle çukura düşen işçi hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Alınan bilgiye göre, ilçedeki özel bir işletmeye ait kömür ocağındaki sahada dozerle düzleme çalışması yapan Ali Kılcı (39), kullandığı iş makinesiyle kömür alınan yerdeki yaklaşık 30 metrelik çukura düştü.

Kılcı, olay yerinde hayatını kaybetti.

Evli ve 3 çocuk babası Kılcı'nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna gönderildi.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 14:23
  1. Sivas
  2. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

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