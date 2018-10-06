Down sendromunun sebebi ne?

Down Sendromlu kişiler, hasta değil; sıra dışı - özel - insanlardır. Down Sendromu, bulaşıcı ve kalıtımsal değil, genetik bir farklılıktır.

Bebekte “down sendromu”, yani “mongolizm” riski olup olmadığı artık bebek henüz annesinin karnında iken belirlenebiliyor. Ancak kesin değil. Oran sadece % 60.

Bebeğin ense kalınlığı bu risk hakkında ipucu veriyor. -Allah kimseye vermesin- Ense kalınlığı arttığı zaman bebeklerde bazı genetik anormallikler ya da kalp anormalliklerinin ihtimali artıyor.

Down sendromlu doğan bazı çocuklar, uzun yıllar yaşayabiliyor, eğitim alabiliyorlar.

Ama bir ailenin Down sendromlu bir bebek sahibi olması gerçekten çok ızdırap verici bir durum.

Peki acaba sebep ne?

Araştırmacıların bazısı ısrarla hamilelik döneminde ilaç, uyuşturucu, alkol ve sigara kullanımına işaret ediyor. Ayrıca radyasyona maruz kalmak da down sendromlu bebek dünyaya getirmekte etkin olabiliyor.