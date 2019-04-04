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Down sendromlu sporcu, masa tenisinde dünya şampiyonluğu hedefliyor

- Samsun'da yaşayan 19 yaşındaki down sendromlu sporcu Salihcan Öztankal, öğretmenleri tarafından hobi amaçlı yönlendirildiği masa tenisinde 4 yılda 5 kez Türkiye şampiyonluğu kazandı- Özel sporcu Öztankal, Finlandiya'da düzenlenecek dünya şampiyonasında ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmayı hedefliyor

04 Nisan 2019 Perşembe 13:46
Down sendromlu sporcu, masa tenisinde dünya şampiyonluğu hedefliyor


SAMSUN (AA) - Samsun'da yaşayan 19 yaşındaki down sendromlu sporcu Salihcan Öztankal, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle hobi amaçlı başladığı masa tenisinde elde ettiği başarıların ardından, hedefini dünya şampiyonluğu olarak belirledi.

Samsun Yıldızlar Spor Kulübü sporcusu Öztankal, masa tenisinde 4 yılda 5 Türkiye şampiyonluğu elde etti. Son olarak bu yıl Özel Sporcular Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası'nda birinci olan genç sporcu, 24-29 Temmuz tarihlerinde Finlandiya'da düzenlenecek Down Sendromlular Dünya Şampiyonası'nda Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor.

Sporcunun antrenörü Abdullah Kemal Yaşkafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerinin dünya şampiyonluğu olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Salihcan masa tenisi ile okulda tanıştı. Daha sonra babası bizim yanımıza getirdi. Biz de Salihcan ile çalışmalara başladık ve 4 yılda 5 kez Türkiye şampiyonu oldu. Bu yıl ilk kez büyüklerde yarışan özel sporcumuz, tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Hedefimiz temmuz ayında Finlandiya'da düzenlenecek dünya şampiyonasında ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak. Özel sporculara altın çağını yaşatan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın'a teşekkür ediyoruz."

Başarılı sporcu Salihcan Öztankal, dünya şampiyonasında Türk bayrağını dalgalandırmak istediğini aktarırken, baba Hüseyin Öztankal da oğlunun masa tenisinde birçok şampiyonluk kazandığını belirtti.

Özel sporculara imkan verildiği takdirde nelerin başarılabileceğini gösterdiklerini ifade eden baba Öztankal, "Bütün branşlarda daha nice sporcu var. Bu çocuklar, 'Biz de varız.' diyorlar. Bizler de emeği olan, bu çocuklara altın çağını yaşatan, birçok imkan sunan başkanımız Birol Aydın'a çok teşekkür ediyoruz. İnşallah ilk katılacağımız uluslararası şampiyonada altın madalya kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 13:46
  1. Abdullah Kemal Yaşkafa
  2. down sendromlu
  3. Masa Tenisi
  4. Salihcan Öztankal

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