0553 313 94 23

Down sendromlu Rıdvan Yalçın Avrupa Şampiyonası’nda büyük bir başarı elde etti

Ümraniye Belediyesi’nin destekleriyle Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası’na katılan Özel Sporcu Rıdvan Yalçın, turnuvada büyük bir başarı gösterdi.

30 Temmuz 2019 Salı 09:16
Down sendromlu Rıdvan Yalçın Avrupa Şampiyonası’nda büyük bir başarı elde etti

Ümraniye Belediyesi’nin destekleriyle Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası’na katılan Özel Sporcu Rıdvan Yalçın, turnuvada büyük bir başarı gösterdi. Bu kapsamda çeşitli müsabakalarda yarışan Yalçın, ülkemizi başarıyla temsil etti.


Sosyal Belediyecilik ilkelerini en iyi uygulayan ilçelerden biri olan Ümraniye Belediyesi tüm hizmetlerde olduğu gibi spor hizmetinde de yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiriyor. 24-29 Temmuz tarihleri arasında Finlandiya’nın Tampere şehrinde gerçekleşen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası’nda 11 ülkeden 67 sporcu, çeşitli müsabakalarda gerçekleşen yarışlara katıldı. Ümraniyeli Özel Sporcu Rıdvan Yalçın ise 27 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşen 100 metre yarı final yarışında 16 sporcu arasından 3. oldu. Daha sonra aynı gün düzenlenen final müsabakasında da başarılarını devam ettiren Rıdvan Yalçın, yarışmayı 6. olarak tamamladı. Ayrıca 28 Temmuz Pazar günü gerçekleşen 200 metre yarı final müsabakalarında da yer alan Yalçın, spora ve sporcuya desteklerinden dolayı Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’a teşekkürlerini sundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 09:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul Ayvansaray Üniversitesi profesör, doçent doktor öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?
    1. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi..
    2. Temmuz sıcağında kar keyfi
    3. Ağrı Dağı ilk kez görenleri büyülüyor
    4. Cide’de su ürünleri kooperatifi..
    5. Horma Kanyonu, turizm çekim merkezine..
    6. 5 yıl ilişki yaşadığı şahsı öldüren..
    7. MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli..
    8. Polisten sosyal sorumluluk projesine..
    9. Bayrama sayılı günler kala uyarılar..
    10. Antalya’da uyuşturucu operasyonları
    11. Koreli şirketten Japonya kararı
    12. Lavanta kokulu hastane
    13. Kaş’ta lavanta yetiştiriciliği başladı
    14. Salça yapmak hiç bu kadar kolay..
    15. Cezaevinden firar uçurumda sona erdi
    16. Yaz Dönemi Destekleme ve Yetiştirme..
    17. Kars 36 Spor yeni transferlerle..
    18. Japonya’dan Kuzey Kore açıklaması:..
    19. Yürek burkan kurban bağışı hikayesi
    20. GAÜN’de trafik sıkışmasına çözüm..
    21. 2 bin 600 rakımda kalbi andıran göl..
    22. (ÖZEL) Dünya şampiyonunun yarım asrı..
    23. Millet Kıraathanesi açılış için gün..
    24. Bir milyonuncu Touareg’e özel versiyon
    25. Gram altın 256,2 lira seviyelerinde
    26. Brezilya'daki hapishanede çıkan çete..
    27. ABD'li isim açıkladı: Türkiye Çin'i..
    28. ZEYKOP’a akademik danışman!
    29. “Dünyanın en büyük doğal gaz depolama..
    30. Güzel sanatlar fakültesi yetenek..
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması