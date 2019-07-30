Down sendromlu Rıdvan Yalçın Avrupa Şampiyonası’nda büyük bir başarı elde etti

Ümraniye Belediyesi’nin destekleriyle Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası’na katılan Özel Sporcu Rıdvan Yalçın, turnuvada büyük bir başarı gösterdi. Bu kapsamda çeşitli müsabakalarda yarışan Yalçın, ülkemizi başarıyla temsil etti.

Sosyal Belediyecilik ilkelerini en iyi uygulayan ilçelerden biri olan Ümraniye Belediyesi tüm hizmetlerde olduğu gibi spor hizmetinde de yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiriyor. 24-29 Temmuz tarihleri arasında Finlandiya’nın Tampere şehrinde gerçekleşen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası’nda 11 ülkeden 67 sporcu, çeşitli müsabakalarda gerçekleşen yarışlara katıldı. Ümraniyeli Özel Sporcu Rıdvan Yalçın ise 27 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşen 100 metre yarı final yarışında 16 sporcu arasından 3. oldu. Daha sonra aynı gün düzenlenen final müsabakasında da başarılarını devam ettiren Rıdvan Yalçın, yarışmayı 6. olarak tamamladı. Ayrıca 28 Temmuz Pazar günü gerçekleşen 200 metre yarı final müsabakalarında da yer alan Yalçın, spora ve sporcuya desteklerinden dolayı Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’a teşekkürlerini sundu.