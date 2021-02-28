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Dünya Dövüş horozu sahibini öldürdü
Dünya

Dövüş horozu sahibini öldürdü

Hindistan'ın güneyinde yapılan yasa dışı horoz dövüşü sırasında horozun ayağına bağlanan jilet, sahibinin ölümüne neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 15:44:00 -
Dövüş horozu sahibini öldürdü

Polis yetkilisi B. Jeevan, Telangana eyaletinin Lothunur köyünde yasa dışı horoz dövüşü sırasında ayağına jilet bağlanmış horozun kaçmaya çalışırken sahibini yaraladığını bildirdi.

Jeevan, jiletle kasığından yaralanan 45 yaşındaki horoz sahibinin, hastaneye giderken kan kaybından yaşamını yitirdiğini belirtti.

Soruşturma başlatılan olayla ilgili çok sayıda kişi aranıyor.

Hindistan'da tüm yasaklamalara rağmen horoz dövüşü güney eyaletleri Telangana, Andhra Pradeş, Tamil Nadu ve Karnatak'ta yapılmaya devam ediyor.

 

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