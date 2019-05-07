0553 313 94 23

Dövme yaptırmak orucu bozar mı diyanet

Rahmet, mağfiret ve bağışlanma ayı olan mübarek Ramazan ayının girmesiyle birlikte orucunu en sağlıklı bir şekilde tutmak isteyen Müslümanlar orucu bozan ve bozmayan durumları neler olduğunu araştırmaya başladı. 2019 ramazan ayını karşılamamıza kısa bir süre kala vatandaşların da orucu bozan durumlarla ilgili araştırmaları başladı. Ramazanda en çok sorulan soruların başında Dövme yaptırmak orucu bozar mı? sorusu gelmekte. Oruçlu iken dövme yaptırmak orucu bozar mı?

07 Mayıs 2019 Salı 14:21
Dövme yaptırmak orucu bozar mı diyanet

Rahmet, mağfiret ve bağışlanma ayı olan mübarek Ramazan ayının girmesiyle birlikte orucunu en sağlıklı bir şekilde tutmak isteyen Müslümanlar orucu bozan ve bozmayan durumları neler olduğunu araştırmaya başladı. 2019 ramazan ayını karşılamamıza kısa bir süre kala vatandaşların da orucu bozan durumlarla ilgili araştırmaları başladı. Ramazanda en çok sorulan soruların başında Dövme yaptırmak orucu bozar mı? sorusu gelmekte. Oruçlu iken dövme yaptırmak orucu bozar mı? 

Dövme, orucu bozmaz. Dövme yaptırmak orucu bozmasa da dövme yaptırmak dinimizce hoş karşılanmamaktadır. Bir hadiste Peygamberimiz “Allah dövme yapana da yaptırana da lanet etsin” demiştir. 

Ramazan orucunu bozup, yalnız kaza gerektiren şeyler:

1- Boğaza kar ve yağmur kaçması,

2- Astım spreyi kullanmak,

3- Zorla bozdurulmak,

4- Buruna sıvı ilaç koymak,

5- Burnuna kolonya çekmek, [Koklamak bozmaz.]

6- Mukimken oruca başlayıp, sefere çıkınca yiyip içmek,

7- Ud ağacının, amberle tütsülenip dumanının çekilmesi,

8- Başkasının içtiği sigara dumanını isteyerek çekmek,

9- Kulağın içine ilaç damlatmak, kulağı ilaçlı suyla yıkamak,

10- Derideki açık yaraya konan sıvı veya katı ilacın sindirim yoluna girmesi,

11- Vücuda ilaç şırınga etmek,

12- İsteyerek, zorlayarak ağız dolusu kusmak,

13- Dişi kanayanın ağzındaki kanı yutması veya tükürükle eşit miktarda karışık kanı yutması,

14- İmsak vaktinin bittiğini bilmeden yiyip içmek,

15- Güneş battı zannederek orucunu bozmak,

16- Dişlerin arasında kalan nohut kadar şeyi yutmak,

17- Buruna çekilen suyun ağızdan çıkması,

18- Abdest alırken boğaza su kaçması, [Hanbelî’de bozmaz.]

19- Kâğıt, taş, pamuk, ot, pişmemiş pirinç gibi ilaç ve gıda olmayan şeyi yutmak,

20- Makattan veya kadınların önden fitil kullanması,

21- Oruçlu olduğunu unutup yediğinde, orucu bozuldu sanarak, bilerek yemeye devam etmek,

22- İmsak vaktinden sonra niyet edenin, gün içinde orucunu kasten bozması,

23- Denize girince veya guslederken makattan su girmesi, [Hanbelî’de bozmaz.]

24- Dil altına konan ilacı emmek,

25- Makata konan pamuğun veya başka şeyin hepsinin içeri girmesi,

26- Vücuda giren ultrason veya endoskopi cihazında ilaç, merhem olması,

27- Lavman yaptırmak, [Mâlikî’de bozmaz.]

28- Özel olarak su buharı teneffüs etmek,

29- Burundan genze giden kanı yutmak,

30- Bayılanı ayıltmak için veya uyuyanın ağzına su akıtmak,

31- Açlığa veya susuzluğa gerçekten dayanamayarak yiyip içmek. [Kefaret gerekip gerekmeyeceğini bilmeyen, ihtiyaten küçük bir kağıt parçasını veya çiğ pirinç tanesini susuz yutarak orucunu bozmalı. Sonra yiyip içebilir.]

32- Basur memesinin, taharetlendikten sonra, ıslak olarak içeriye girmesi,

33- Mastürbasyon yapmak,

34- Yaş parmağı, ön veya arka tarafa sokmak, [Hanbeli’de bozmaz.]

35- Seferde iken kasten orucunu bozana kefaret gerekmez, sadece kaza gerekir. Çünkü seferde oruç tutmak farz değildir.

36- Kasten orucunu bozan, sonradan oruç tutmamayı mubah kılacak bir hâl başına gelse, mesela kadının hayzı başlasa yahut oruç tutamayacak kadar hastalansa yalnız kaza gerekir. Fakat orucunu bozup sefere çıksa, kefaret gerekir; çünkü sefere çıkmak semavi bir özür değildir.

37- Oruçlunun ağzına giren gözyaşı veya ter, çok olur da, tuzluluğunu ağzının her yerinde duyar ve yutarsa orucu bozulur. Yutmayıp tükürürse bozulmaz.

Hamile olan oruç tutar mı?

Anestezi orucu bozar mı

Anjiyo yaptırmak orucu bozar mı

Cinsel ilişkinde bulunmak orucu bozar mı?

Gargara orucu bozar mı?

Astımlı hastaların kullandığı sprey orucu bozar mı

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 14:21
  1. Dövme yaptırmak orucu bozar mı?
  2. Oruçlu iken dövme yaptırmak orucu bozar mı?
  3. Geçici dövme orucu bozar mı?
  4. Ramazan ayında dövme yapmak orucu bozarmı
  5. Dövme yaptırmak orucu bozar mı diyanet

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe, Akhisarspor mesaisine devam etti
    1. Fenerbahçe, Akhisarspor mesaisine..
    2. BM'den BAE'ye "Kanser hastası kadın..
    3. ALES temel soru kitapçığı ve cevap..
    4. HDP TBMM Grup Toplantısı
    5. Atlasglobal’den 23 Haziran seçimi için..
    6. İKÜ, insana saygı ödülüne layık görüldü
    7. Manisa BBSK Tuzla maçına hazır
    8. İstanbul’da yağmur etkili olmaya..
    9. Resmi olarak duyuruldu! Pegasus, Onur..
    10. Eskişehir'deki FETÖ davalarında karar
    11. Sınırı geçmeye çalışan terörist..
    12. Başkan Avcı, çalışan personelin..
    13. Traktör ile binek araç kaza yaptı: 2..
    14. Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1..
    15. Trafik polisini şehit eden sürücü..
    16. "Ölümlü kaza sayısında yüzde 33 düşüş..
    17. TSK’nın yükünü azaltacak projede sona..
    18. Hırsızlık için girdiği trafo..
    19. Belediyesporlu voleybolcular kupalara..
    20. Trafo merkezinde akıma kapılan şahıs..
    21. Acı haber 3 yıl sonra geldi! Şehit oldu
    22. Kuşadası Ticaret Odası’nda İŞKUR..
    23. Başkan Günel, Kuşadalılarla iftar..
    24. Beyin kanaması geçiren gazeteci defin..
    25. ADÜ ilk iftarda bir araya geldi
    26. (Özel) Ampute kız Bangladeş birincisi..
    27. Yangında balkondan atlayan genç kızı..
    28. Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 2 polis öldü
    29. Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi olağan..
    30. Mutlu olmak için sağlıklı beslenin
    Kadir Mısıroğlu'nun son sohbeti
    Kadir Mısıroğlu'nun son sohbeti
    Gökçek Kaftancıoğlu'nu perişan etti
    Gökçek Kaftancıoğlu'nu perişan etti
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    Eski MHP’li Nazif Okumuş’tan İmamoğlu’na yıkama yağlama!
    Eski MHP’li Nazif Okumuş’tan İmamoğlu’na yıkama yağlama!
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum

    Günün Karikatürü

    07 Mayıs 2019
    YSK AK Parti'nin itirazını reddetti!
    YSK AK Parti'nin itirazını reddetti!
    ABD Gazetesi: Türkiye'de kargaşa olacak
    ABD Gazetesi: Türkiye'de kargaşa olacak