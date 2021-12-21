Dövize endeksli Türk lirası mevduatlı kuru başladı mı, ne zaman başlayacak? TL mevduat hesabı nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından ekonomiye dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan tasarruf sahiplerinin kurdaki artış nedeniyle TL mevduat hesaplarından uzaklaşmasına karşı "yeni bir finansal alternatif" sunduklarını duyurdu:

"Vatandaşımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak." Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından önce 18,36 seviyesine kadar yükselen dolar/TL kuru, açıklamanın ardından 12,3'e kadar geriledi.

Dövize endeksli Türk lirası mevduatı ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin açıklamasının ardından döviz kurlarında yaşanan değişim sonrası vatandaşlar döviz bozdurmaya başladı. Vatandaşlar yeni günde söz konusu düzenlemenin detaylarını merak ederken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.