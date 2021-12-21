Dövize endeksli TL mevduat vadeleri ne kadar olacak? Banka TL mevduat hesaplarında ay ile açılaca?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır." dedi. Doların düşmesiyle birlikte bankada TL mevduatı bulunan vatandaşlar TL mevduatı kur hesaplarının detaylarını merak ediyor.

Dövize endeksli TL mevduat vadeleri ne kadar olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, dövize endeksli Türk Lirası mevduat sistemine ilşikin ayrıntıları açıkladı. Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dövize endeksli Türk Lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14.00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır. Milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrasında açıkladığı dövize endeksli TL mevduatta vadelerin 3,6 ve 12 ay olacağını, faizin üzerinde kur artışı olursa Hazine tarafından karşılanacağını söyledi.

Habertürk'te soruları yanıtlayan Ateş ''Düşüncem 3-6-12 aylar gibi vadelerde vatandaş parasını belli bir faizden, ister kamu ister özel hangi bankaya yatırırsa yatırsın vade sonunda arada bir fark olursa, ana para artı faizin üzerinde bir kur artışı olursa bu Hazine tarafından karşılanıyor. Böyle yapılacağı bize teyit edildi. 3-6-12 aylar gibi vadelerde vatandaş parasını belli bir oranda, ister kamu ister özel hangi bankaya yatırırsa yatırsın vade sonunda arada bir fark olursa, ana para artı faizin üzerinde bir kur artışı olursa bu Hazine tarafından karşılanıyor.” dedi. Döviz kurlarında yaşanan sert yükseliş sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün kabine toplantısı sonrası yeni ekonomi modelini açıklaması ile dövizde ciddi düşüşler yaşandı. Dolar kurundaki düşüşlerde hareketlilik halen devam ediyor.

Saat 14:00 itibariyle dolar kuru ve altın fiyatları şu seviyelerde:

Dolar 12,86 TL,

Euro 14,96 TL,

Gram Altın 743.24 TL,

Çeyrek Altın1 200.36 TL,

Yarım Altın 2410.73 TL,

Cumhuriyet Altını 4965.97 TL,