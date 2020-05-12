Döviz kurlarının nasıl belirlendiği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Pek çok kişi “Dolar neden yükseliyor?” , “Dolar neden düşer?” , “Döviz kuru nedir?” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.

Döviz kuru nedir?

Döviz kuru bir birim ülke parasının diğer bir ülke parası cinsinden fiyatına, değerine denir.

Döviz kurları nasıl belirlenir? Doların yükselmesi düşmesi nasıl olur?

Döviz kurlarını üç etmen belirliyor :

Döviz değiş-tokuşları

Faizler ve sermaye hareketleri

Krizler

Döviz kurunu belirleyen etmenlerden belki de en önemlisi olarak faizleri gösterebiliriz. Kurları dengede tutabilmek ya da etkilemek için Merkez Bankaları, öncelikle faizlerde değişiklik yapar. Daha basit bir deyişle; örneğin TCMB(Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası), ülkede kur seviyesinin beklenenden yüksek olmasına karşılık, faizleri yükseltir. Bu sayede ülkeye sermaye akışını sağlar ve ardından döviz kurunun gerilemesini sağlayabilir.

Döviz alım- satım işlemleri sayesinde de otoriteler, döviz kurlarına müdahil olabilirler.

İhracat ve ithalatın da döviz kurlarında önemli bir rolü vardır. İhracatı yüksek ya da ihracatı arttırmaya çalışan ülkelerde, piyasaya yabancı para girişleri olur. Bu sayede ülkeye giren para cinsinin kurlardaki değeri azalır ve ulusal paranın değeri artmış olur. Aynı mantıkla hareket edecek olursak; ithalatın fazla olması ya da ihracat-ithalat dengesinin ithalat eğiliminde olması, yabancı paraya olan ihtiyacı arttıracaktır. Bu da bize kurlarda, ticareti yapılan yabancı para değerinin artacağını ve ulusal paranın değer kaybedeceğini gösterir.