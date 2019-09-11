Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ
SATIŞ
ABD Doları
5,7860
5,7870
Avro
6,3820
6,3830
Sterlin
7,1290
7,1650
ANKARA
ABD Doları
5,7550
5,8150
Avro
6,3500
6,4200
Sterlin
7,0760
7,2160
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