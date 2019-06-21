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Döviz kurları

21 Haziran 2019 Cuma 12:02
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,81105,8120
Avro6,57206,5740
Sterlin7,33707,3730
ANKARA
ABD Doları5,78005,8500
Avro6,52006,6000
Sterlin7,27007,4490

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 12:02
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları

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