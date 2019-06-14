Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,9050 5,9060 Avro 6,6640 6,6650 Sterlin 7,4290 7,4660 ANKARA ABD Doları 5,8600 5,9200 Avro 6,6050 6,6750 Sterlin 7,3690 7,5250







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