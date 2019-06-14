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Döviz kurları

14 Haziran 2019 Cuma 12:03
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,90505,9060
Avro6,66406,6650
Sterlin7,42907,4660
ANKARA
ABD Doları5,86005,9200
Avro6,60506,6750
Sterlin7,36907,5250


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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:03
  1. Döviz kurları

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