Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ
SATIŞ
ABD Doları
5,8190
5,8200
Avro
6,6000
6,6010
Sterlin
7,3890
7,4260
ANKARA
ABD Doları
5,8000
5,8600
Avro
6,5650
6,6350
Sterlin
7,2980
7,4590
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