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Döviz kurları

12 Haziran 2019 Çarşamba 09:33
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,81905,8200
Avro6,60006,6010
Sterlin7,38907,4260
ANKARA
ABD Doları5,80005,8600
Avro6,56506,6350
Sterlin7,29807,4590


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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 09:33
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