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Döviz kurları

29 Mayıs 2019 Çarşamba 12:02
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,02406,0250
Avro6,72406,7250
Sterlin7,59307,6310
ANKARA
ABD Doları6,00006,0600
Avro6,69006,7600
Sterlin7,53707,6790


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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 12:02
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları

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