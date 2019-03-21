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Döviz kurları

21 Mart 2019 Perşembe 12:04
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,44505,4460
Avro6,22106,2220
Sterlin7,15307,1890
ANKARA
ABD Doları5,43005,4800
Avro6,18006,2400
Sterlin7,09607,2350


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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 12:04
  1. Döviz kurları

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